NEWS NASIONAL

Napak Tilas ke Pengasingan Rengasdengklok, Ganjar Sampaikan Semangat Juang Bung Karno

Arif Budianto , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |20:11 WIB
Napak Tilas ke Pengasingan Rengasdengklok, Ganjar Sampaikan Semangat Juang Bung Karno
Ganjar Pranowo di rumah pengasingan Soekarno-Hatta di Rengasdengklok. (MPI/Irfan Maulana)
A
A
A

 

KARAWANG - Calon presiden (capres) nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo berkunjung ke Rumah Pengasingan Presiden RI Pertama Soekarno (Bung Karno) di Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat.

Napak tilas Ganjar ke rumah pengasingan tersebut dimaksudkan untuk merefleksikan pentingnya spirit kemandirian dan perjuangan. Perjuangan tidak selalu diberikan, tidak berharap dikasihkan, justru harus direbut.

“Semangat kemandirian, semangat perjuangan tidak selalu memberi, tidak berharap untuk diberi. Jadi kami bisa merebut, dan kami bisa lakukan sendiri, dan kami tidak bisa didikte, wah, itu keren semangat anak muda,” tegasnya, Jumat (15/12/2023).

Spirit Bung Karno inilah yang mesti ditiru, kata Ganjar. Semangat tersebut harus selalu ada di dalam pikiran dan hati, sehingga kita selalu berusaha, lebih mandiri.

Dijelaskannya, jika kita bicara lahirnya republik ini, banyak suku, ras, golongan yang terlibat. Banyak agama juga, bahkan negeri ini akhirnya disepakati dibangun secara bersama-sama, tidak ada klaim satu kelompok.

“Itu yang semua orang mesti tahu, tidak ada klaim satu kelompok. Ini sejarah yang mesti dilihat, jadi datanglah ke sini,” tegas Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) ini sempat melihat-melihat sekitar rumah. Dia tampak serius memperhatikan sejumlah foto yang terpampang di ruang depan. Terlihat ada foto-foto Presiden Soekarno beserta istrinya, Fatmawati. Bahkan ada foto Guntur Soekarnoputra ketika masih kecil. Selanjutnya, ia masuk ke kamar tempat Bung Karno dan Bung Hatta.

“Kala kemerdekaan, Bung Karno diminta oleh anak-anak muda untuk segera merdeka, jangan mau dikasih sama Jepang. Itu sebuah spirit patriotisme dari anak-anak muda Indonesia saat itu. Patriotisme jangan sampai hilang,” tandas Ganjar.

