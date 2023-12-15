Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lewat KTP Sakti Ganjar-Mahfud, Penyaluran Bansos Bakal Tepat Sasaran

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |20:25 WIB
Lewat KTP Sakti Ganjar-Mahfud, Penyaluran Bansos Bakal Tepat Sasaran
Ganjar Pranowo (MPI/Arif Julianto)
A
A
A

 

JAKARTA - Bukan menjadi berita baru, ketika penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat dinilai belum tepat sasaran. Sebab data yang masih berantakan, menjadi salah satu faktor ketika orang yang seharusnya menerima tersebut justru tidak tercatat.

Melihat fenomena itu, calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan, hal yang pertama akan diprioritaskan dia ketika menjadi presiden adalah memperbaiki pendataan masyarakat penerima bansos. Dia juga menyebut, bansos jangan diakui punya presiden.

“Ya, bansos itu kan untuk rakyat. Sudah dianggarkan, jadi bukan punya presiden,” kata Ganjar, di Rumah Pengasingan Bung Karno, Jalan Perintis Kemerdekaan 33, Rengasdengklok Utara, Kerawang, Jumat (15/12/2023).

Dia mengingatkan, bansos adalah program pemerintah yang harus disalurkan kepada rakyat, jadi bukan milik presiden semata. Nantinya keluar sebagai pemenang Pilpres 2024, pihaknya akan membuat, Satu Data Indonesia atau program yang dinamai KTP Sakti (Satu Kartu Terpadu Indonesia).

KTP Sakti inilah akan digunakan sebagai pendataan penerimaan bantuan dari pemerintah. Data-data warga yang berhak menerima bantuan akan dimasukkan ke dalam chip KTP. Selain berfungsi sebagai database, KTP Sakti akan digunakan untuk urusan pelayanan publik, mulai dari pusat sampai ke daerah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement