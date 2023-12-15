Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Kapolri Jenderal Listyo Bernostalgia di Rumah Kelahiran dan Masa Kecilnya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |20:38 WIB
Ketika Kapolri Jenderal Listyo Bernostalgia di Rumah Kelahiran dan Masa Kecilnya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Komplek Perumahan Dinas Lanud Pattimura (foto: dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bernostalgia ke rumah kelahirannya sekaligus tempat dimana, menghabiskan masa kecilnya di Kompleks Perumahan Dinas Lanud Pattimura, Maluku. Tak sendirian, Kapolri dalam kesempatan ini didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

"Saya bersama Panglima TNI mengunjungi Kompleks Perumahan Dinas Lanud Pattimura Maluku yang merupakan rumah kelahiran dan masa kecil," kata Sigit melalui akun X (Twitter) resminya @ListyoSigitPrabowo, sebagaimana dilansir, Jumat (15/12/2023).

Diketahui, ayah dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan perwira TNI Angakatan Udara (AU).

Dalam kunjungannya, raut bahagia terpancar dari wajah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menyapa beberapa orang saat menyambangi lokasi kenangan masa kecilnya tersebut.

