Jurkam Muda Generasi Pemenang Pendukung Ganjar- Mahfud Gelar Ziarah ke Makam Walisongo di 3 Provinsi

JAKARTA - Juru Kampanye (Jurkam) Muda Generasi Pemenang di bawah pimpinan Deputi Kinetik Teritorial Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Komjen (Purn) Luki Hermawan menyelenggarakan acara" Walk in the Footsteps of Walisongo: Menjejaki Sejarah, Menggapai Inspirasi Bersama Jurkam Muda Generasi Pemenang."

Diungkapkan oleh Wadir Eksekutif Juru Kampanye TPN Ganjar-Mahfud, Piet Cintya Mawar, ziarah dilakukan di tiga provinsi utama, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, mulai tanggal 14-17 Desember 2023.

“Kegiatan ini melibatkan para pemuda yang memiliki peran kunci dalam kampanye politik dan bukan hanya sekadar perjalanan fisik melalui situs-situs bersejarah, tetapi juga merupakan upaya untuk menggali inspirasi dari perjalanan spiritual dan intelektual Walisongo, sembilan tokoh penyebar agama Islam di Nusantara pada abad ke-14 hingga ke-15,” papar Piet Cintya Mawar.

Pentingnya Ziarah Walisongo sebagai bagian dari kontestasi politik pada tahun 2024 menjadi tema sentral kegiatan ini. Menurut para peserta, kontestasi politik bukan hanya tentang merebut kekuasaan, tetapi juga sebuah ibadah dan tanggung jawab untuk memilih pemimpin bangsa yang terbaik.