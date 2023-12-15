Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Diberi Hadiah Pusaka Bedog Lubuk, Simbol Masyarakat Karawang Ingin Ganjar-Mahfud Menang

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |21:33 WIB
Ganjar Diberi Hadiah Pusaka Bedog Lubuk, Simbol Masyarakat Karawang Ingin Ganjar-Mahfud Menang
Ganjar Pranowo Diberi Hadiah Oleh Masyarakat Karawang
A
A
A


KARAWANG – Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo mendapat hadiah pusaka Bedog Lubuk saat kunjungannya ke Karawang, Jumat (15/12/2023).

Hadiah itu sebagai salah satu bukti, masyarakat Karawang ingin Ganjar-Mahfud memenangkan pertarungan Pilpres 2024.

Masyarakat Karawang memang begitu antusias pada Capres 2024 nomor urut 3 itu. Setiap acara yang didatangi Ganjar, mereka begitu antusias dan berebut untuk bersalaman dan berfoto bersama.

"Pak Ganjar idola kami. Pak mau salim pak, pengen foto sama bapak. Sehat selalu ya pak," teriak warga.

Di beberapa lokasi, mobil yang ditumpangi Ganjar beberapa kali berhenti. Ganjar pun berhenti karena warga berlarian untuk mendekat dan ingin bersalaman dengannya. Ganjar juga membagi-bagikan kaos pada masyarakat yang berebut mendapatkanya.

"Makasih pak, sehat selalu pak Ganjar," teriak warga yang senang setelah mendapat kaos dari Ganjar Pranowo.

Tidak hanya meminta, warga Karawang juga memberikan hadiah khusus untuk Ganjar sebagai tanda cinta. Bukan sembarang hadiah, warga memberikan hadiah pada Ganjar berupa pusaka Karawang yakni Bedog Lubuk (Golok Lubuk) dan Sagadeng Pare (Seikat Padi).

"Hadiah ini kami berikan pada bapak, karena kami sangat senang didatangi bapak. Ini bukan hadiah sembarangan, tapi ini adalah pusaka kami masyarakat Karawang untuk ongkos bapak memimpin Indonesia," ucap Hendra Wijaya, salah satu tokoh adat Karawang.

Bedog Lubuk atau Golok Lubuk menurut Hendra adalah senjata khas Karawang. Senjata itu memiliki makna filosofis yang sangat dalam, yakni simbol trilogi Sunda silih asih, silih asah, silih asuh dan silih wangiken. "Kalau bahasa modernnya itu satunya hati, pikiran dan perbuatan," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
