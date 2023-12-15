Ganjar Beberkan 'Kesaktian' KTP Sakti, Permudah Akses Semua Bantuan di Satu Kartu Identitas

KARAWANG - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo akan menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia bilamana terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.

Dikarakan Ganjar dengan KTP Sakti nantinya masyarakat dapat mengakses berbagai bantuan pemerintah, hanya dengan kartu identitas saja.

“Sehingga jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu persatu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,” ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023).

Capres berambut putih ini berbicara apabila KTP Sakti ini mempresentasikan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program.

Nantinya, kata Ganjar, mereka yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.