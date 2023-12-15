JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin upacara laporan kenaikan pangkat 17 Perwira Tinggi (Pati) TNI, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (15/12/2023).
Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 17 Pati TNI tersebut tertuang dalam surat perintah Panglima TNI nomor Sprin/2527/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, dengan rincian 10 Pati TNI AD, 1 (satu) Pati TNI AL dan 6 (enam) Pati TNI AU.
Setelah menerima laporan kenaikan pangkat, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan selamat kepada para Pati TNI yang naik pangkat diikuti oleh para Pati TNI lainnya.
Adapun 10 Pati TNI AD yaitu, Mayjen TNI Suhardi (Dankoopssus TNI), Mayjen TNI Edy Sutrisno, S.E., M.M. (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Polkamnas), Mayjen TNI Supriono, S.I.P., M.M. (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Komsos), Mayjen TNI Rudi Puruwito, S.E., M.M. (Pangdivif 1 Kostrad).
Selanjutnya, Brigjen TNI Toyib Anwari (Dir D Bais TNI), Brigjen TNI Rachmad, S.I.P. (Danrem 042/Gapu (Jambi) Kodam II/Swj), Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi, S.I.P. (Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Jahpers), Brigjen TNI Bambang Sujarwo, S.H., M.Sos., M.M. (Kapoksahli Pangdam IV/Dip).
Brigjen TNI Krido Pramono, S.H., M.Si. (Waaspers Kasad Bid. Binpers) dan Brigjen TNI Fierman Sjafirial Agustus (Danrem 064/MY (Serang) Kodam III/Slw).