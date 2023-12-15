Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 17 Jenderal di Tiga Matra, Ini Daftarnya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |22:01 WIB
Panglima TNI Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 17 Jenderal di Tiga Matra, Ini Daftarnya
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin upacara laporan kenaikan pangkat 17 Perwira Tinggi (Pati) TNI, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (15/12/2023).

Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 17 Pati TNI tersebut tertuang dalam surat perintah Panglima TNI nomor Sprin/2527/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, dengan rincian 10 Pati TNI AD, 1 (satu) Pati TNI AL dan 6 (enam) Pati TNI AU.

Setelah menerima laporan kenaikan pangkat, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan selamat kepada para Pati TNI yang naik pangkat diikuti oleh para Pati TNI lainnya.

Adapun 10 Pati TNI AD yaitu, Mayjen TNI Suhardi (Dankoopssus TNI), Mayjen TNI Edy Sutrisno, S.E., M.M. (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Polkamnas), Mayjen TNI Supriono, S.I.P., M.M. (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Komsos), Mayjen TNI Rudi Puruwito, S.E., M.M. (Pangdivif 1 Kostrad).

Selanjutnya, Brigjen TNI Toyib Anwari (Dir D Bais TNI), Brigjen TNI Rachmad, S.I.P. (Danrem 042/Gapu (Jambi) Kodam II/Swj), Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi, S.I.P. (Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Jahpers), Brigjen TNI Bambang Sujarwo, S.H., M.Sos., M.M. (Kapoksahli Pangdam IV/Dip).

Brigjen TNI Krido Pramono, S.H., M.Si. (Waaspers Kasad Bid. Binpers) dan Brigjen TNI Fierman Sjafirial Agustus (Danrem 064/MY (Serang) Kodam III/Slw).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191979/tni-OHCg_large.jpg
Cerita Haru TNI Pengantar Logistik Diberi Sepikul Durian dari Warga Terisolasi Gayo Lues
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/340/3191636/tni-tBNm_large.jpg
Kisah Pilu Sertu Hamzah Selamatkan Anak dan Istrinya Meninggal saat Longsor Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190452/viral-hbde_large.jpg
Heboh Puluhan WN China Serang Prajurit Zeni Tempur di Tambang Emas Ketapang, Begini Reaksi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188400/tni-bvxN_large.jpg
30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188111/tni-g8uc_large.jpg
Jaga Perdamaian di Afrika Tengah, PBB Acungkan Jempol untuk Satgas Kontingen Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187907/tni-VAL4_large.jpg
Pesan Tegas Jenderal Agus Subiyanto kepada Ratusan Pasis Sesko TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement