Mahfud: Jangan Percaya Hasil Survei Akan Terjadi, Setiap Hari Berubah

GARUT - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan, hasil survei terkait Pilpres 2024 bisa berubah. Oleh karena itu dia meminta masyarakat tidak mempercayai survei karena bersifat sementara.

“Jangan percaya bahwa hasil survei itu akan terjadi, karena survei itu hanya memotret di saat ini. Makanya dulu ketika Ganjar nomor 1, 34 (persen) kita juga tidak mengatakan itu akan terjadi karena setiap hari bisa berubah,” kata Mahfud MD usai menghadiri acara ramah tamah bersama para calon legislatif dan kader partai koalisi di Hotel Santika, Garut, Jumat (15/12/2023).

Mahfud menegaskan hasil survei dapat diubah dengan kerja keras tim pemenangan. Terlebih masih panjangnya durasi masa kampanye, dia nilai cukup untuk mengubah situasi ke depannya.

“Yang mengubah nanti para juru kampanye. Caleg bisa berkampanye agar bisa dimenangkan. Survei itu relatif, kalau hari ini dapat 10 besok bisa 11 atau bisa 6. Bisa diubah karena waktunya cukup untuk merebut situasi,” ujarnya.

Mahfud MD juga menyampaikan soal jangan mempercayai survei ini kepada para kader partai pengusung.