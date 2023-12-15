Kala Ganjar Masuki Kamar Bersejarah Rengasdengklok yang Ditempati Soekarno Sehari Sebelum Kemerdekaan

KARAWANG - Calon Presiden (Capres) 2024, Ganjar Pranowo menyambangi Rumah Rengasdengklok sebagai saksi sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI) dalam kampanyenya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023).

Diketahui, Rumah Rengasdengklok merupakan tempat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama, Soekarno dan Mohammad Hatta saat diasingkan oleh golongan muda.

Peristiwa Rengasdengklok terjadi di rumah seorang petani keturunan Tionghoa bernama Djiauw Kie Siong. Rumah Djiauw Kie Siong terletak di Dusun Bojong, Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Djiauw Kie Siong sendiri adalah petani yang tinggal di sekitar Sungai Citarum.

Mengenakan kemeja putih, Ganjar datang ke rumah Rengasdengklok tidak sendirian. Ia didampingi oleh istrinya, Siti Atikoh.

Ganjar meninjau kamar yang pernah digunakan oleh Presiden Soekarno atau Bung Karno beserta Hatta pada 16 Agustus 1945 atau sehari sebelum proklamasi kemerdekaan RI.

Dalam ruangan kamar, nampak sebuah ranjang tua dari kayu jati serta ditutupi oleh kelambu berwarna transparans. Ada pula beberapa foto Soekarno yang terpajang di dinding di dalam kamar tersebut.