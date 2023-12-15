MUI Cetak 39 Ulama Ahli Tafsir Berbasis Teknologi Informasi di Bekasi

BEKASI - Program Pendidikan Kader Ulama (PKU) yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mencetak 39 Ulama Ahli Tafsir Berbasis Informasi Teknologi (IT).

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, para ulama memiliki peran penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, agar tetap terpelihara dan terjaga. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi regerasi di kalangan ulama.

“Kontribusi para ulama begitu strategis sebagai paku bumi untuk tetap menjaga karakter masyarakat tetap kokoh di tengah terjangan industrialisasi, gelombang kedatangan penduduk dari berbagai suku, agama, bahkan bangsa,”ujarnya, Jumat (15/12/2023).

Melalui Pendidikan Kader Ulama ini kita berikhtiar agar peran ulama ini dari generasi ke generasi bisa tetap terpelihara, dan bisa melanjutkan estafet ini dengan keistiqomahan, ketawadhuan dan berbagai sikap yang sudah ditunjukkan teladannya oleh para ulama.

Dani juga menyampaikan apresiasi kepada segenap jajaran pengurus MUI Kabupaten Bekasi dan semua pihak yang turut mendukung program PKU, sehingga mampu melahirkan ulama-ulama ahli tafsir yang dapat menyebarkan Islam Islam wasathiyah (moderat) yang Rahmatan Lil alamin.

"Tentu karena manusia itu ada aspek akhlak selain ilmu dan keterampilan, dan ini menjadi kunci kemanusiaan. Kalau pengetahuan saja mungkin bisa dilatih tapi karakter manusia dibentuk dan di situ juga peran ulama sebagai pembentuk akhlak, karena agama diturunkan untuk memperbaiki akhlak kemudian tauhid,”ujarnya.

”Oleh karena itu kita butuh kader-kader ulama seperti ini untuk tetap hadir di Kabupaten Bekasi,"tutup Dani.

Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bekasi, KH Muhidin Kamal menambahkan, program PKU yang diselenggarakan selama 6 bulan sejak Juli 2023 merupakan bagian dari program tahunan MUI Kabupaten Bekasi.