HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Gangguan Jiwa, Penumpang Bus Ini Minta Ngebut di Jalan Tol Bandara Soetta

Isty Maulidya , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |20:49 WIB
Diduga Gangguan Jiwa, Penumpang Bus Ini Minta Ngebut di Jalan Tol Bandara Soetta
Pria yang meminta sopir bus ngebut di tol bandara soetta (foto: dok ist)
A
A
A

TANGERANG - Sebuah video yang merekam aksi penumpang bus berulah viral di media sosial. Penumpang bus dengan jenis kelamin laki-laki itu meminta supir untuk mengebut di jalan Bandara Soetta, bahkan meminta supir untuk menabrak kendaraan lain.

Menanggapi hal tersebut, Senior Manager Of Branch Communication & Legal Bandara Soekarno-Hatta, M Holik Muardi menerangkan, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 14 Desember 2023. Penumpang tersebut naik dari Terminal 3, dan supir bus melayani seperti penumpang pada umumnya.

"Merujuk pada video di media sosial mengenai adanya penumpang yang melakukan tindakan kurang menyenangkan di shuttle bus Bandara Soekarno-Hatta, dapat kami sampaikan bahwa betul kejadian terjadi pada hari Kamis sekitar pukul 14.00 WIB," jelas Holik saat dikonfirmasi, Jumat (15/12/2023).

Adapun penumpang tersebut terlihat rapi seperti penumpang pada umumnya, namun saja bus sudah melaju penumpang tersebut mulai berperilaku aneh dengan meminta supir mengebut. Penumpang yang lain pun merasa terganggu dan meminta agar penumpang tersebut diturunkan.

"Setelah masuk ke dalam bus, penumpang mulai bertindak aneh sehingga supir menurunkan penumpang tersebut di Terminal 1A dan langsung diserahkan kepada petugas security serta AVSEC untuk ditindaklanjut," lanjut Holik.

Adapun saat ini petugas AVSEC dan security di Terminal 1A telah mengamankan penumpang tersebut dan pihak keluarga kemudian menjemput penumpang tersebut yang teridentifikasi sebagai ODGJ.

(Awaludin)

      
