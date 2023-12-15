Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Vision Networks-MNC Peduli Berikan Donasi ke Anak Yatim di Jagakarsa

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |21:11 WIB
MNC Vision Networks-MNC Peduli Berikan Donasi ke Anak Yatim di Jagakarsa
MNC Vision Networks dan MNC Peduli salurkan donasi ke anak yatim di Jagakarsa. (MPI/Ari Sandita)
JAKARTA - PT MNC Vision Networks Tbk di bawah naungan MNC Peduli menyerahkan donasi kepada anak-anak yatim di Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Jagakarsa yang berlokasi di Jalan Raya Jagakarsa Nomor 3, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat (15/12/2023) sore.

Berdasarkan pantauan, donasi tersebut diserahkan secara simbolis oleh Tim MNC Vision Networks-MNC Peduli pada Kepala Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Jagakarsa, Yiyi Sutaryan. Tampak anak-anak yatim dan dhuafa sangat senang dengan hadirnya MNC Vision Networks-MNC Peduli di tengah-tengah mereka.

Tim tampak disambut hangat oleh anak-anak di asrama tersebut. Anak-anak itu juga sampai memberikan kue dan menyalakan lilin sebagai rasa terima kasihnya atas kepedulian MNC Vision Networks-MNC Peduli.

Penyerahan donasi itu merupakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan MNC Vision Networks-MNC Peduli sebagai bentuk kepedulian sosial pada masyarakat. Donasi itu berupa sembako hingga seragam sekolah untuk anak yang masih duduk di bangku SD.

Selain itu, terdapat bingkisan dari MNC Vision Networks-MNC Peduli untuk 18 anak asuh di Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Jagakarsa. Anak-anak yatim dan dhuafa di asrama itu sangat antusias dan diharapkan, kedatangan Tim dan donasi tersebut bisa membawa keceriaan dan bermanfaat bagi penghuni asrama.

