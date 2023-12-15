Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapat Bantuan dari MNC Vision Networks-MNC Peduli, Kepala Panti Asrama di Jagakarsa : Alhamdulillah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |21:17 WIB
Kepala Panti Asrama di Jagakarsa bersyukur mendapat bantuan dari MNC Vision Networks dan MNC Peduli. (MPI/Ari Sandita)
JAKARTA - PT MNC Vision Networks Tbk di bawah naungan MNC Peduli menyerahkan donasi pada anak-anak yatim yang ada di Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Jagakarsa yang berlokasi di Jalan Raya Jagakarsa Nomor 3, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat (15/12/2023).

"Alhamdulillah atas bantuan yang diberikan MNC Vision Networks dan MNC Peduli bagi anak-anak yang ada di Panti. Ini sangat berguna dan bermanfaat sekali tuk anak-anak. Anak-anak juga sangat gembira sekali," ujar Kepala Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Jagakarsa, Yiyi Sutaryan di lokasi, Jumat (15/12/2023).

Menurutnya, semua donasi yang diberikan MNC Vision Networks-MNC Peduli, mulai dari seragam sekolah, sepatu sekolah, sembako, dan lainnya itu diharapkan bisa berguna bagi kebutuhan anak-anak asrama. Dia meminta agar semua orang mendoakan anak-anak yang ada di Asrama Yatim tersebut agar depannya dapat menjadi anak yang sukses.

"Kami minta doanya supaya anak-anak ini juga menjadi anak-anak yang sukses di masa depan. Di Asrama Jagakarsa ini yang mukim itu ada 17 anak, tapi juga ada anak nonmukim sekitar 20 orang," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
