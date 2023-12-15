Caleg Perindo Michael Sianipar Sebut Peran Legislatif Belum Maksimal

JAKARTA - Caleg DPRD Jakarta Dapil 3 dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Michael Sianipar menekankan pentingnya penguatan peran legislatif dalam membuat arah kebijakan di DKI Jakarta.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Diskusi Pemuda Menantang Caleg Vol. 1 Debat Caleg Muda: Seberapa Realistis Janji-Janjinya di Tanjung Priok Jakarta Utara, Jumat (15/12/2023).

Michael menyebutkan peran DPRD sangat penting bagi para pemuda yang ingin memperbaiki kota Jakarta.

"Yang ingin kami perjuangkan, institusi DPRD memiliki peran penting dalam membangun ibu kota. Kita sudah memiliki 6 Gubernur terakhir. 10 tahun terakhir masih banyak masalah di Jakarta. Para Gubernur tersebut merupakan orang hebat, tapi karena fungsi DPRD belum maksimal sehingga tidak optimal," ujar Michael.

Ia menyebutkan peran utama dari anggota legislatif di DPRD DKI adalah mengaudit anggaran adalah DPRD DKI Jakarta.

"Mereka memilih wewenang untuk menerima atau menolak Anggaran Rp 84 triliun. DPRD harus memiliki peran maksimal. Ada ketidakadilan dan ketimpangan di Jakarta. Berikan kami para pemuda kesempatan untuk memperbaiki hal tersebut," ujarnya.

BACA JUGA: Perindo Sumut dan MNC Peduli Berikan Bantuan Obat Pendukung ke Pasien Kanker Lidah

Michael menyebutkan kendala pembangunan di DKI Jakarta bukan karena kurangnya nilai anggaran yang ada, melainkan tata kelola anggaran yang belum baik.