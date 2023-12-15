Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Caleg Perindo Michael Sianipar Sebut Peran Legislatif Belum Maksimal

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |21:24 WIB
Caleg Perindo Michael Sianipar Sebut Peran Legislatif Belum Maksimal
Caleg DPRD DKI dari Partai Perindo Michael Sianipar. (MPI/Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPRD Jakarta Dapil 3 dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Michael Sianipar menekankan pentingnya penguatan peran legislatif dalam membuat arah kebijakan di DKI Jakarta.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Diskusi Pemuda Menantang Caleg Vol. 1 Debat Caleg Muda: Seberapa Realistis Janji-Janjinya di Tanjung Priok Jakarta Utara, Jumat (15/12/2023).

Michael menyebutkan peran DPRD sangat penting bagi para pemuda yang ingin memperbaiki kota Jakarta.

"Yang ingin kami perjuangkan, institusi DPRD memiliki peran penting dalam membangun ibu kota. Kita sudah memiliki 6 Gubernur terakhir. 10 tahun terakhir masih banyak masalah di Jakarta. Para Gubernur tersebut merupakan orang hebat, tapi karena fungsi DPRD belum maksimal sehingga tidak optimal," ujar Michael.

Ia menyebutkan peran utama dari anggota legislatif di DPRD DKI adalah mengaudit anggaran adalah DPRD DKI Jakarta.

"Mereka memilih wewenang untuk menerima atau menolak Anggaran Rp 84 triliun. DPRD harus memiliki peran maksimal. Ada ketidakadilan dan ketimpangan di Jakarta. Berikan kami para pemuda kesempatan untuk memperbaiki hal tersebut," ujarnya.

Michael menyebutkan kendala pembangunan di DKI Jakarta bukan karena kurangnya nilai anggaran yang ada, melainkan tata kelola anggaran yang belum baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement