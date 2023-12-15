Diskusi dengan Milenial dan Gen Z di Bekasi, Ganjar Serap Aspirasi Pemuda

Ganjar diskusi dengan milenial dan gen Z di Bekasi. (MPI/Irfan Maulana)

BEKASI - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo bertemu ratusan anak muda di salah satu kafe di kawasan Kota Bekasi, Jumat, (15/12/2023) malam. Tampak para milenial dan Gen Z langsung antusias ketika Ganjar datang.

Kedatangan Ganjar tersebut adalah untuk menyerap aspirasi para anak muda. Tampak anak muda yang hadir seperti influencer, pengusaha, penyanyi dan profesi lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, Ganjar mengajak diskusi para anak muda. Komunikasi interaktif terjalin antara Ganjar dan para anak muda.

Anak muda bertanya dan Ganjar menjawab. Ganjar juga beberapa kali memberikan nasihat kepada para anak muda.

Dalam diskusi tersebut Ganjar duduk di tengah-tengah dan dikelilingi oleh para anak muda.

Dalam diskusinya, Ganjar menyampaikan dirinya telah berkeliling di Bekasi. Salah satu keluhan anak muda yakni soal sulitnya menjadi kerja.

"Kemarin saya dapat keluhan kalau cari kerja di Bekasi. Kalau mau kerja harus nyogok," kata Ganjar.

Keluhan tersebut pun ternyata dibenarkan para anak muda.

"Bener," kata para anak muda.

Lalu, Ganjar berdiskusi salah satu anak muda yang memiliki keterbatasan penglihatan, Ica (15). Ganjar terlihat takjub dengan Ica.

Mulanya, Ganjar bertanya latar belakang Ica. Ica pun menjawab dia pelajar berusia 15 tahun kelas 10 SMP. Kepada Ganjar, Ica bercita-cita ingin menjadi ustazah dan pelatih taekwondo.

Ganjar pun meminta Ica untuk menyemangati anak muda lainnya.

"Kalian tetap semangat, kalian janhan menyerah, kalian pasti bisa berprestasi," kata Ica yang disambut tepuk tangan anak muda.