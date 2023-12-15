Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jika Terpilih, Caleg Muda Jakarta Diminta Tidak Lupa Janji

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |21:51 WIB
Jika Terpilih, Caleg Muda Jakarta Diminta Tidak Lupa Janji
Caleg DPRD DKI dari Partai Perindo Michael Sianipar. (MPI/Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Komite Independen Sadar Pemilu, Azka Abdi Amrurobbi meminta para calon anggota legislatif (caleg) muda yang mengikuti debat agar tidak melupakan visi misi dan janjinya bila terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta.

Hal tersebut dia sampaikan dalam Diskusi Pemuda Menantang Caleg Vol. 1 Debat Caleg Muda: 'Seberapa Realistis Janji-Janjinya' di Tanjung Priok Jakarta Utara pada Jumat (15/12/2023).

"Masyarakat yang membutuhkan aspirasi bisa menyampaikan langsung kepada para caleg. Kalau sudah jadi jangan lupa dengan janjinya," ujar Azka.

Ia juga melihat peran Caleg amat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta.

"Perihal APBD, harus ada audit investigatif, harus mengadvokasi kelompok yang termarjinalkan," kata dia.

Sementara itu, Peneliti Indonesia Parliament Center, Choris Satun Nikmah menyebutkan pihaknya mengapresiasi caleg muda yang ingin mengedepankan transparansi di DPRD DKI Jakarta.

"Harus mengutamakan fungsi anggaran dan pengawasan. Fungsi Legislasi. Perjuangkan UU/Perda apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta saat ini," ujar Choris.

Ia juga melihat berbagai aspirasi masyarakat harus dapat diserap dengan baik khususnya dari basis konstituen yang merupakan kalangan anak muda.

"Apa yang dibutuhkan oleh pemuda saat ini. Aspirasi masyarakat dapat dipertimbangkan," kata Choris.

Caleg DPRD Jakarta Dapil 3 dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Michael Sianipar menyebutkan yang dibutuhkan adalah anggota DPRD dekat dengan masyarakat.

"Harus sering melibatkan dan beraktivitas dengan masyarakat. Ini budaya politik yang harus kita bawa. Jadi harus mau direpotkan dengan masyarakat. Kebijakan di Jakarta perlu dibuat Perda, agar ada keberlanjutan dan kesinambungan walau siapapun Gubernurnya. Saya berkomitmen untuk melayani seluruh warga Jakarta," kata Michael.

Ia berharap agar diberikan kesempatan oleh warga Jakarta untuk merubah dan membuktikan Jakarta dapat lebih baik dalam menangani berbagai persoalan.

