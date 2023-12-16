12 Orang Tewas, Sopir Bus Handoyo Melaju dengan Kecepatan 80 Km per Jam di Tol Cipali

JAKARTA - Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo menyampaikan kronologi kecelakaan Bus Perusahaan Otomotif (P.O) Handoyo yang menewaskan 12 orang penumpangnya.

Menurutnya, kecelakaan yang terjadi di Tol Cipali KM 72 Purwakarta, dari arah Cirebon menuju Cikampek, lantaran bus dikendarai dalam kecepatan 80 Kilometer per jam.

Bus Handoyo tersebut diisi oleh 18 penumpang dan tiga kru bus. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat sore (15/12/2023), sekira pukul 15.40 WIB, diduga karena sopir tidak dapat mengendalikan bus ketika berbelok di persimpangan jalan atau interchange.

"Bus P.O Handoyo bernomor polisi AA 7626 OA yang dikemudikan R (27), melaju dari arah Cirebon menuju Cikampek," ujar Ibrahim dalam keterangannya, Jumat (15/12/2023).

"Bus dikemudikan dengan kecepatan 80km/jam. Ketika memasuki interchange diduga pengemudi tidak dapat mengendalikan kendaraannya lalu oleng kekiri dan terbalik miring di jalur," lanjut Ibrahim.

Ibrahim mengatakan, selepas oleng dan terbalik, bus P.O Handoyo dengan posisi terbalik miring melintang menghadap Timur. Dia membenarkan korban yang meninggal dunia adalah 12 orang.

"Korban yang meninggal dunia yakni 12 orang dibawa ke RS Abdul Radjak Purwakarta," tutur Ibrahim.

Sementara sisa korban luka berjumlah sembilan orang yang terdiri dari dua orang Luka berat dan tujuh orang luka ringan.

"Korban luka berat berjumlah dua orang dan luka ringan sebanyak tujuh orang. Semua korban luka dibawa ke Rumah Sakit Siloam Purwakarta," tukas Ibrahim.

Diketahui, Sebanyak 12 korban tewas dalam kecelakaan maut Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) PO Handoyo Nopol AA 7626 OA jurusan Yogyakarta-Bogor. Seluruh korban saat ini sudah mulai teridentifikasi.

Dari 12 orang korban yang seluruhnya merupakan penumpang bus maut itu hanya 10 yang baru terungkap identitasnya. Berikut ini nama-namanya: