INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kecelakaan Maut di Tol Cipali, Polisi: Karena Kelalaian Sopir Bus Handoyo!

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |02:50 WIB
Kecelakaan Maut di Tol Cipali, Polisi: Karena Kelalaian Sopir Bus Handoyo!
Kecelaakaan Bus di Tol Cipali
JAKARTA - Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain menyampaikan hasil penyelidikan sementara perihal kecelakaan tunggal Bus Perusahaan Otomotif (P.O) Handoyo di tol Cipali Kilometer 73.

Edwar mengatakan, kecelakaan bus penumpang yang menewaskan 12 orang, diduga akibat kelalaian supir yang mengakibatkan kendaraan oleng.

"Dugaan sementara bus tersebut mengalami kecelakaan lantaran kelalian pengemudi,’’ ucap Edwar dalam keterangannya, Jumat (15/12/2023).

Edwar menjelaskan Bus berjurusan Yogyakarta-Bogor itu melaju dengan kecepatan tinggi dari arah arah Cirebon menuju arah Jakarta di KM 72/B Tol Cipali. Saat menemui tikungan tajam, Edwar menuturkan bus berbelok dengan menikung ke kiri namun pengemudi berinisial R (27) kurang mengantisipasi tikungan tersebut.

"Kondisi jalan tersebut menikung ke kiri dan diduga pengemudi kurang antisipasi sehingga kendaraan oleng dan tidak terkendali. Setelah oleng, bus tersebut menabrak guadril (pembatas jalan tol) dan mengakibatkan kendaraan tersebut terbalik dengan posisi roda kiri diatas," tutur Edwar.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kuat dugaan kecelakaan tersebut terjadi karena disebabkan oleh ketidakmampuan sopir dalam mengendalikan laju kendaraan.

"Bus tersebut diduga sementara mengalami kecelakaan tunggal lantaran sopir tak bisa mengendalikan laju kendarannya. Namun saat ini, kami masih terus melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui pasti kecalakaan tersebut," ungkap Edwar.

"Kami akan terus memantau perkembangan penyelidikan ini dan memberikan informasi lebih lanjut seiring berjalannya waktu," tukas Edwar.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo menyampaikan korban yang meninggal dunia adalah 12 orang.

"Korban yang meninggal dunia yakni 12 orang dibawa ke RS Abdul Radjak Purwakarta," tutur Ibrahim.

Sementara sisa korban luka berjumlah sembilan orang yang terdiri dari dua orang Luka berat dan tujuh orang luka ringan.

"Korban luka berat berjumlah dua orang dan luka ringan sebanyak tujuh orang. Semua korban luka dibawa ke Rumah Sakit Siloam Purwakarta," tutup Ibrahim.

