HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Penyerangan Pos TNI oleh Kelompok Teroris Zet Fatem di Maybrat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |00:46 WIB
Kronologi Penyerangan Pos TNI oleh Kelompok Teroris Zet Fatem di Maybrat
KKB Teroris di Papua/ist
A
A
A

JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua melakukan penyerangan terhadap sebuah Pos TNI Satgas Yonif 133 Yudha Sakti di kampung Sorry, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Jumat (15/12/2023).

Informasi yang dihimpun Okezone, KKB Papua melakukan lima kali tembakan yang mengakibatkan seorang anggota Satgas Yonif 133/YS terkena tembakan dibagian bahu bagian atas sebelah kiri.

" Iya benar, telah terjadi kejadian tersebut (penembakan KKB)," ujar Kapendam XVIII Kasuari Letkol (Inf) Syawaluddin.

Selanjutnya Kapendam menjelaskan kronologi singkat kejadian penyerangan Pos TNI tersebut. 

"Kejadian terjadi bertempat di Pos Satgas 133/YS (Pos Sorry) jalan Kampung Sorry, Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, telah terjadi aksi penyerangan terhadap Pos Satgas Yonif 133/YS dengan 5 kali tembakan,"bebernya.

Penembakan tersebut dilakukan oleh kelompok TPNPB -OPM Kodap IV Sorong Raya wilayah Maybrat pimpinan Zet Fatem yang mengklaim dirinya sebagai Komandan Batalion Buaya.

Kapendam menambahkan, penembakan tersebut terjadi dari arah atas depan Pos, yang mengakibatkan seorang anggota Satgas Yonif 133 Yudha Sakti atas nama Pratu Yuda Bagas Kara terkena tembakan dibagian bahu atas sebelah kiri.

Mendapat serangan mendadak, anggota TNI yang berada di dalam pos tersebut, langsung membalas dengan tembakan dan juga langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku.

"Jadi tembakan itu dari arah jam 1 depan Pos Satgas 133/YS yang mengakibatkan 1 orang personel atas nama Pratu Yuda Bagas Kara terkena tembakan dibagian bahu atas sebelah kiri. dalam kondisi sadar)," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
