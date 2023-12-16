Kemenag Wacanakan Kenaikan Setoran Awal, Ini Kata BPKH

JAKARTA - Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander menyarankan agar setoran awal dengan biaya terjangkau. Hal tersebut agar tidak memberatkan calon jamaah haji Indonesia.

"Kalau saya boleh pilih setoran awal dengan jumlah nya affordable (terjangkau) bagi jemaah. Jadi kalau jamaah haji Rp. 25 juta cukup bagi saya cukup,"kata Harry di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jumat (15/12/2023).

Walaupun begitu keputusan kenaikan setoran awal biaya haji tetap diserahkan kepada Pemerintah. "Tentu kami serahkan kajian ini kepada pemerintah yang penting bagi BPKH adalah memudahkan jamaah, jadi jangan kaget kaget waktu setoran lunas,"ucapnya.

Dikatakannya, jika ada kenaikan, pemerintah telah membuat skema cicilan untuk pembayaran setoran awal dan lunas dalam penyelenggaraan haji 2024M/1445H. Hal ini guna mengantisipasi rencana porsi kenaikan komponen dalam BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).

"Dibuka (skema) cicilan itu jadi jamaah enggak kaget karena kita tahu tidak semua jemaah ekonominya bagus, ada petani, nelayan, guru dan. Kalau setoran lunasnya kaget agak susah mereka berangkat jadi Insya Allah kami memilih mana yang paling affordble,"terangnya.