Ganjar Makan Malam dan Diskusi dengan Ratusan Milenial di Bekasi

BEKASI- Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo bertatap muka dan makan malam bersama dengan ratusan milenial dan generasi z, di sebuah kafe, di Pekayon, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (15/12/2023) malam.

Dalam kesempatan itu, Ganjar mendengarkan sekaligus berdiskusi menyerap aspirasi kalangan muda di Kota Bekasi.

Diskusi digelar secara dua arah antara audiens dengan calon presiden nomor urut tiga. Sejumlah pertanyaan dan masukan dari kalangan anak muda menjadi catatan tersendiri bagi Ganjar Pranowo.

Setelah berdiskusi bersama dengan kaum milenial dan generasi z, Ganjar memberikan keterangan banyak hal.

Diantaranya adalah terkait temuan PPATK yang menemukan transaksi janggal ilegal. Ganjar menilai bahwa hal tersebut adalah peringatan dari PPATK bahwa jika terdapat hal yang kurang baik agar di hindari

Dalam kesempatan ini, Ganjar menambahkan terkait adanya perubahan metode debat dari KPU, dirinya akan mengikuti aturan yang ada. “Apapun model dan bentuk debat, kami siap,” ujar Ganjar di lokasi.