Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Makan Malam dan Diskusi dengan Ratusan Milenial di Bekasi

Irfan Maulana , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |02:21 WIB
Ganjar Makan Malam dan Diskusi dengan Ratusan Milenial di Bekasi
Ganjar Pranowo/Foto: MPI
A
A
A

BEKASI- Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo bertatap muka dan makan malam bersama dengan ratusan milenial dan generasi z, di sebuah kafe, di Pekayon, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (15/12/2023) malam.

Dalam kesempatan itu, Ganjar mendengarkan sekaligus berdiskusi menyerap aspirasi kalangan muda di Kota Bekasi.

Diskusi digelar secara dua arah antara audiens dengan calon presiden nomor urut tiga. Sejumlah pertanyaan dan masukan dari kalangan anak muda menjadi catatan tersendiri bagi Ganjar Pranowo.

Setelah berdiskusi bersama dengan kaum milenial dan generasi z, Ganjar memberikan keterangan banyak hal.

Diantaranya adalah terkait temuan PPATK yang menemukan transaksi janggal ilegal. Ganjar menilai bahwa hal tersebut adalah peringatan dari PPATK bahwa jika terdapat hal yang kurang baik agar di hindari

Dalam kesempatan ini, Ganjar menambahkan terkait adanya perubahan metode debat dari KPU, dirinya akan mengikuti aturan yang ada. “Apapun model dan bentuk debat, kami siap,” ujar Ganjar di lokasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement