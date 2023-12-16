Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hilangnya Baliho Ganjar-Mahfud di Banten Tindakan Melanggar Hukum dan Harus Diusut Tuntas

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |04:20 WIB
Hilangnya Baliho Ganjar-Mahfud di Banten Tindakan Melanggar Hukum dan Harus Diusut Tuntas
Puluhan Baliho Ganjar-Mahfud Hilang di Banten/ist
A
A
A

JAKARTA -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta usut tuntas hilangnya 70 baliho atau alat peraga kampanye (APK) yang menyambut kedatangan Mahfud MD di Banten pada Rabu, 13 Desember 2023.

"Kami di sini datang melaporkan dari TPN Ganjar-Mahfud atas adanya peristiwa hilangnya APK baliho, bendera, semuanya di daerah Cidahu, Banten, yaitu terjadi pada tanggal 13 dini hari," kata Anggota Eksekutif Bagian Hukum dan Advokasi TPN Ganjar-Mahfud, Pasang Haro Rajagukguk saat ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jumat (15/12/2023).

Dengan adanya hilangnya APK yang menyambut Mahfud sebagai cawapres nomor urut 3 itu, Pasang Haro menyebutkan hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum dan perlu diusut siapa dalangnya.

"Jadi kami datang ke sini untuk melaporkan supaya nanti Bawaslu mengusut siapa pelakunya," ujarnya.

Sekadar informasi, sebanyak 70 spanduk atau alat peraga kampanye (APK) untuk menyambut kedatangan calon wakil presiden (cawapres) yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD di Banten hilang serentak.

"Kemarin ada spanduk 70 spanduk untuk menyambut kedatangan Pak Mahfud di Banten di pasang pada siang hari tetapi pada pukul 03.00 WIB pagi sudah hilang," kata Direktur Hukum dan Kajian Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy di Gedung TPN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/12).

