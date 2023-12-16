Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Bakal Bahas IKN saat Kunjungan ke Jepang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |07:15 WIB
Jokowi Bakal Bahas IKN saat Kunjungan ke Jepang
Jokowi/Foto: Biro Setpres
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membahas mengenai ibu kota Nusantara (IKN) saat melakukan kunjungan kerjanya ke Jepang. Jokowi berangkat ke negeri sakura pada pagi hari ini dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur Sabtu (16/12/2023).

"Iya selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain IKN pasti akan dibicarakan," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (16/12/2023).

Jokowi pun berharap agar para investor dan pemerintah Jepang dapat bekerja untuk ikut serta membangun IKN.

"Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Jepang pada pagi hari ini, Sabtu, 16 Desember 2023. Presiden terbang ke Jepang melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

"Hari ini saya bersama-sama dengan rombongan terbatas akan melakukan kunjungan kerja ke Jepang. Jepang merupakan mitra penting, merupakan mitra stertagis bagi Indonesia. Dan Jepang juga mitra penting, mitra strategis bagi ASEAN," kata Jokowi dalam keterangannya.

Jokowi menjelaskan bahwa nantinya saat di Tokyo, Jepang, dirinya akan menghadiri tiga acara penting. Salah satunya melakukan pertemuan bilateral dengan PM Jepang Fumio Kishida.

"Tiga acara utama di Tokyo yaitu melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Kishida, kemudian bersama dengan PM Kishida kita juga akan memimpin KTT ASEAN-Jepang, serta menghadiri KTT AZEC (ASEAN zero emission community)," jelasnya.

Topik Artikel :
investor Jepang IKN Jokowi
