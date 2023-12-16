Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengulik Hubungan Unik Budak Untung Surapati dengan Kota Pasuruan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |16:05 WIB
Mengulik Hubungan Unik Budak Untung Surapati dengan Kota Pasuruan
Ilustrasi (Foto: Istimewa)
JAKARTA- Mengulik hubungan unik budak Untung Surapati denan kota Pasuruan. Adapun, dia merupakan seorang adipati yang bukan asli kota tersebut dan berasal dari kalangan rakyat jelata.

Untung Suropati lahir di Bali pada tahun 1660 dengan nama asli, Surawiraaji. Dirinya kemudian ditemukan oleh seorang perwira VOC bernama Kapten Van Beber dalam perjalanannya mengelilingi Nusantara.

Singkat cerita, Surawiraaji kemudian dijual oleh Kapten Van Beber pada kapten VOC lain di Batavia bernama Moor sebagai seorang budak. Kedatangan Surawiraaji rupanya membuat kekayaan Moor meningkat tajam. Tak ayal, Surawiraaji kemudian disebut sebagai pembawa keberuntungan dan dipanggil dengan nama Untung.

Sayangnya, meski membawa keberuntungan, Surawiraaji alias Untung mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Hal inilah yang memicu aksi pemberontakan dari Untung yang kemudian dilanjutkan dengan kabur dari majikannya.

Meski sempat mendapat sergapan dari sedadu VOC, Untung Suropati dan kerabatnya berhasil lolos. Bahkan, sederet aksi pemberontakan yang ia lakukan membuat namanya tercatat sebagai pemberontak terbesar pada penjajahan Belanda.

Salah satu keberhasilan pemberontakan yang Untung lakukan adalah saat dirinya memenangkan pertempuran melawan Belanda di Mataram. Berkat hal ini, Raja Amangkurat II memberikan hadiah padanya untuk menjadi Adipati di Pasuruan dengan gelar Tumenggung Wiranegara.

