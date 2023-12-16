Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wakil Ketua TPM Sebut KTP Sakti Ganjar Pranowo Selaras Ide Anak Muda, Sat-set dan Tidak Berbelit

Nanda Aria , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |09:39 WIB
Wakil Ketua TPM Sebut KTP Sakti Ganjar Pranowo Selaras Ide Anak Muda, Sat-set dan Tidak Berbelit
Achyar Alrasyid/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA – Wakil Ketua Tim Pemenangan Muda (TPM) Ganjar-Mahfud Achyar Alrasyid mendorong program integrasi KTP dan layanan publik melalui KTP Sakti Ganjar Pranowo. Hal demikian sangat selaras dengan ide anak muda yang tidak suka dengan birokrasi panjang dan berbelit.

Terlebih lagi, integrasi data kependukan dengan layanan publik serta bantuan pemerintah bukanlah hal yang mustahil. “Sudah ada contoh negara yang menerapkan. Misalnya di Singapura dikenal NRIC (National Registration Identity Card), yang dilengkapi dengan chip RFID yang memungkinkan untuk digunakan mengakses layanan transportasi umum, kesehatan, dan pendidikan,” ujar Achyar, Sabtu (16/12/2023).

 BACA JUGA:

Selain itu, sambung Achyar, di Korea Selatan juga menerapkan integrasi data kependudukan dengan layanan publik melalui Kartu MyKad. “Best practice nya sama, digunakan sebagai data kependudukan dan mengakses berbagai layanan publik,” terang Achyar, yang juga Koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia 2022-2023.

Menurutnya, program kartu sakti yang digagas oleh Ganjar Pranowo merupakan puncak Evolusi dari jenis kartu di Indonesia baik itu sebagai data kependudukan, pajak maupun kartu program pemerintah Indonesia hari ini seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

 BACA JUGA:

“Semua nantinya akan terintegrasi Cukup satu kartu yakni KTP Sakti, masyarakat Indonesia bisa langsung mengakses semua layanan pemerintah,” tambahnya.

Dengan begitu, anak muda Indonesia juga akan sangat terbantu untuk mengakses fasilitas layanan publik seperti sarana olahraga, Creative Hub milik pemerintah, perpustakaan pemerintah, serta fasilitas pemerintah lainnya.

"Cukup dengan Kartu Sakti yang terintegrasi dengan layanan publik, anak muda di Indonesia bisa mendapat pelayanan pemerintah tanpa harus ribet dengan birokrasi perizinan, sat-set dan tidak berbelit. Misalnya KIP Kuliah dan perpustakaan,” jelas Achyar, Kandidat Ph.D Urban Planning di Tianjin University, Tiongkok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement