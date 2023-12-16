Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini, Polisi Gelar Perkara Kasus Kecelakaan di Tol Cipali yang Tewaskan 12 Orang

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |10:12 WIB
Hari Ini, Polisi Gelar Perkara Kasus Kecelakaan di Tol Cipali yang Tewaskan 12 Orang
Kecelakaan maut di Tol Cipali (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Hari ini, polisi akan melakukan gelar perkara kasus kecelakaan maut bus yang mengakibatkan 12 orang meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi di Tol Cipali, tepatnya di KM 73, Kabupaten Purwakarta.

Kasubdit Penegakkan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Jabar, AKBP Wira mengatakan, pihaknya akan melakukan gelar perkara kasus kecelakaan tersebut. Gelar dilakukan untuk mengetahui apakah peristiwa kecelakaan tersebut dapat masuk ke tahap penyidikan ayau yidak.

"Nanti, kita sudah lakukan pemeriksaan, laksanakan olah TKP secara komperhensif, nanti kita akan lakukan gelar awal untuk menaikan status dari penyidikan menjadi penyidikan dan kalau memungkinkan kita langsung menetapkan sebagai tersangka," kata Wira saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (16/12/2023).

Sebelum melakukan gelar perkara, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak di antaranya supir, kernet, penumpang yang selamat dan dapat dimintai keterangan. Wira juga menjelaskan gelar perkara nantinya bakal dipimpin laksung oleh pimpinan Direktur Lalu Lantas Polda Jawa Barat.

Dia mengatakan dalam gelar perkara nantinya belum dapat dipastika. Apakah akan langsung menetapakn sopir sebagai tersangka atau tidak. Gelar perkara akan mengutakan pada status perkara masuk dalam tindak pidana atau tidak.

"Belum bisa (gelar penetapan tersangka), nanti kita lakukan untuk memperjelas dulu perkara kemudian baru akan kita lakukan gelar perkara untuk tahap selanjutnya," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/18/3184158//ilustrasi-9ZL6_large.jpeg
Bus Jamaah Umrah Terbakar dalam Kecelakaan di Madinah, Tewaskan 45 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179504//kecelakaan-8rOj_large.jpg
Bus Terguling di Tol Semarang-Batang, 3 Orang Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/18/3175324//ilustrasi-Ja1R_large.jpeg
Longsor Terjang Bus di India, Tewaskan 15 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/525/3160158//kecelakaan-B4o5_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali, Ertiga Tabrak Truk Tewaskan 3 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/610/3159004//kecelakaan-voXt_large.jpg
Bus Jamaah Umrah Kecelakaan di Sumsel, 4 Penumpang Tewas dan 15 Orang Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/470/3141753//jalan_tol-s3nj_large.jpg
Daftar Tol Terpanjang Indonesia 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement