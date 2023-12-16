Hadiri Rakornas Pijar, Siti Atikoh Disambut Hangat Oleh Para Peserta

JAKARTA - istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perempuan Indonesia for Ganjar (Pijar) di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2023).

Dari pantauan MPI di lapangan, Atikoh yang kenakan kemeja putih dan jilbab merah tiba di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat sekitar pukul 08.30 WIB.

Setibanya, Atikoh langsung disambit hangat oleh para peserta. Para peserta yang hadir, nampak antusias melihat Atikoh.

Mereka terlihat ingin bersalaman dan berswafoto dengan Atikoh. Dengan ramah, Atikoh pun melayani permintaan para peserta.

Setelah itu, Atikoh mencoba meninjau booth UMKM dari peserta Pijar. Adapun booth tersebut menjajakan makanan ringan.

Nampak perbincangan kecil antara Atikoh dengan para pedagang. Kemudian, Atikoh pun langsung memasuki ruangan acara inti.

(Khafid Mardiyansyah)