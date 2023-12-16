Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siti Atikoh Sebut Ganjar-Mahfud Peduli Akan Pencegahan Stunting: Dimulai dari Ibu Hamil

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |13:27 WIB
Siti Atikoh Sebut Ganjar-Mahfud Peduli Akan Pencegahan <i>Stunting</i>: Dimulai dari Ibu Hamil
A
A
A

JAKARTA - Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti mengungkap bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memiliki program untuk mencegah stunting. Program ini dilakukan demi kebaikan ibu dan anak.

Hal ini disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2023 Perempuan Indonesia Pilih Ganjar (PIJAR). Atikoh menjelaskan jika stunting dapat dicegah sejak janin berada dalam kandungan.

“Pencegahan stunting itu yang paling efektif itu mulai dari janin di kandungan sampai anak berusia dua tahun. Ketika di dalam kandungan, sel-sel otak itu sudah terbentuk," kata Siti Atikoh.

Pencegahan harus dilakukan sejak janin dalam kandungan sehingga ibu hamil harus dipastikan asupan gizinya. Pasalnya, stunting tak dapat dicegah hanya saat anak sudah tumbuh dan dilihat dari tinggi badannya yang dinilai terlalu pendek.

"Jadi harus ada pelurusan juga, pendek belum tentu stunting, stunting pasti pendek. Ini terjadi karena kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi kronis itu tidak satu dua hari, tapi berlangsung lama. Sehingga pencengahan itu dimulai dari kandungan,” sambungnya.

Atikoh ingin memastikan agar ibu hamil selalu tercukupi gizinya. Ibu hamil harus sehat agar anak di dalam kandungan juga mendapatkan hal yang sama. Siti Atikoh pun menganjurkan untuk mengonsumsi protein. Salah satunya telur lantaran menjadi salah satu asupan paling efektif dengan harga yang terjangkau.

“Yang paling efektif telur, gampang soalnya. Sebetulnya protein, protein apapun. Tetapi telur itu gampang dan terjangkau. Sehari dua misalnya lagi mengandung dua, ya minimal satu,” jelas dia.

Halaman:
1 2
      
