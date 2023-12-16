Atikoh Sebut Dukungan Perempuan Senjata Rahasia Pemenangan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Siti Atikoh Supriyanti, istri calon Presiden RI 2024 Ganjar Pranowo mengatakan, ibu-ibu merupakan senjata rahasia yang dimiliki pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud. Atikoh kemudian meminjam slogan The Power of Emak-emak.

Hal itu disampaikan Atikoh usai hadir di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2023 Perempuan Indonesia pilih Ganjar (Pijar) di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Sabtu (16/12/2023).

"Kan ada slogan the power of emak-emak," kata Atikoh, Sabtu (16/12/2023).

Slogan itu digunakan Atikoh untuk menggambarkan semangat para ibu. Sebabnya, mereka adalah sosok yang fleksibel di masyarakat.

"Pertama itu semangatnya luarbiasa sekali, kemudian ibu-ibu ini juga fleksibel ketika bermasyarakat," tuturnya.

Tak hanya itu, Atikoh mengatakan, ibu-ibu adalah perempuan yang punya motivasi yang kuat jika terkait bangsa dan negara.

"Jadi ini adalah modal yang luarbiasa dari ibu-ibu mereka bisa masuk ke semua kalangan," paparnya.