HOME NEWS NASIONAL

Resmikan Rumah Perjuangan, Ganjar: Tempat Dengarkan Aspirasi Rakyat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |13:34 WIB
Resmikan Rumah Perjuangan, Ganjar: Tempat Dengarkan Aspirasi Rakyat
A
A
A

BEKASI - Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo meresmikan Rumah Perjuangan Laskar Ganjar Pranowo di Kayuringin, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/12/2023). Secara simbolik peresmian itu dibuka dengan pemotongan nasi tumpeng dan doa bersama agar Ganjar bisa terpilih menjadi Presiden di 2024.

“Hari ini saya resmikan Rumah Perjuangan Laskar Ganjar Pranowo,” ujar Ganjar saat meresmikan.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar menegaskan, lokasi ini bisa digunakan untuk mendengarkan suara dari masyarakat. Dia juga berharap para relawan terus bersikap sopan santun kepada masyarakat ketika blusukan.

“Ini tempat bapak-ibu membantu mendengarkan apa yang menjadi suara rakyat,” ungkap Ganjar.

“Catat satu-satu kerjakan dengan baik dan tetap jaga kesopanan, dan Insyallah kita akan bergerak sama rakyat,” tutur Ganjar.

Lebih jauh, Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menilai keluhan dari masyarakat harus direspons dengan baik. Sehingga kemudian persoalan yang ada di masyarakat bisa teratasi.

“Kalo ada laporan dari masyarakat kumpulkan di sini dan selesaikan, agar kita bisa berkomunikasi dan melaksanakan dengan baik,” tutup Ganjar.

(Khafid Mardiyansyah)

      
