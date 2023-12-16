Komitmen Berantas Kemiskinan, Siti Atikoh Sebut Program Ganjar-Mahfud Wajib Belajar 12 Tahun dan 1 Sarjana di Satu Keluarga Miskin

JAKARTA - Istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh berkata, sang suami Ganjar Pranowo dan wakilnya, Mahfud MD berkomitmen untuk memberantas kemiskinan. Hal itu dibuktikan dengan program yanh dikeluarkan Ganjar-Mahfud.

Atikoh menjelaskan, peluncuran program pengentasan kemiskinan Ganjar-Mahfud didasari atas tingkat kemiskinan yang tinggi.

"Kemiskinan Indonesia itu sekitar 5 persen. Mungkin 5 persen kelihatannya enggak terlalu tinggi, tetapi kalau kita kalikan dengan jumlah penduduk, 270 juta, angkanya pasti besar," tutur Atikoh saat pidato di Rakornas 2023 Pijar di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2023).

Atikoh pun menyebut, program pengentasan kemiskinan Ganjar-Mahfud yakni menerapkan wajib belajar 12 tahun. Dengan demikian, ia berkata, para siswa wajib belajar dari tingkat SD hingga SMA.

"Yang pertama pendidikan wajib belajar 12 tahun, ketika ada kata wajib di sini berarti UU itu harus berpihak bahwa pendidikan dari SD sampai SMA itu umtuk seluruh masyarakat ya," kata Atikoh.