Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komitmen Berantas Kemiskinan, Siti Atikoh Sebut Program Ganjar-Mahfud Wajib Belajar 12 Tahun dan 1 Sarjana di Satu Keluarga Miskin

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |13:43 WIB
Komitmen Berantas Kemiskinan, Siti Atikoh Sebut Program Ganjar-Mahfud Wajib Belajar 12 Tahun dan 1 Sarjana di Satu Keluarga Miskin
A
A
A

JAKARTA - Istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh berkata, sang suami Ganjar Pranowo dan wakilnya, Mahfud MD berkomitmen untuk memberantas kemiskinan. Hal itu dibuktikan dengan program yanh dikeluarkan Ganjar-Mahfud.

Atikoh menjelaskan, peluncuran program pengentasan kemiskinan Ganjar-Mahfud didasari atas tingkat kemiskinan yang tinggi.

"Kemiskinan Indonesia itu sekitar 5 persen. Mungkin 5 persen kelihatannya enggak terlalu tinggi, tetapi kalau kita kalikan dengan jumlah penduduk, 270 juta, angkanya pasti besar," tutur Atikoh saat pidato di Rakornas 2023 Pijar di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2023).

Atikoh pun menyebut, program pengentasan kemiskinan Ganjar-Mahfud yakni menerapkan wajib belajar 12 tahun. Dengan demikian, ia berkata, para siswa wajib belajar dari tingkat SD hingga SMA.

"Yang pertama pendidikan wajib belajar 12 tahun, ketika ada kata wajib di sini berarti UU itu harus berpihak bahwa pendidikan dari SD sampai SMA itu umtuk seluruh masyarakat ya," kata Atikoh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement