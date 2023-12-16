Siti Atikoh: Ganjar-Mahfud Komitmen Cegah Stunting

JAKARTA - Istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, mengatakan, sang suami Ganjar Pranowo dan wakilnya, Mahfud MD berkomitmen untuk mencegah stunting. Hal itu terlihat lantaran Ganjar-Mahfud memiliki program untuk mencegah stunting demi kebaikan ibu dan anak.

Pernyataan itu disampaikan Atikoh saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2023 Perempuan Indonesia Pilih Ganjar (PIJAR), di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2023). Ia berkata, pencegahan stunting haris dilakukan sejak dini.

“Pencegahan stunting itu yang paling efektif itu mulai dari janin di kandungan sampai anak berusia dua tahun. Ketika di dalam kandungan, sel-sel otak itu sudah terbentuk," kata Atikoh.

"Jadi harus ada pelurusan juga, pendek belum tentu stunting, stunting pasti pendek. Ini terjadi karena kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi kronis itu tidak satu dua hari, tapi berlangsung lama. Sehingga pencengahan itu dimulai dari kandungan,” tambah Atikoh.

Menurutnya, seorang ibu harus sehat, agar anak di dalam kandungan juga mendapatkan hal yang sama. Karena itu, Atikoh menyebut salah satu asupan yang paling efektif adalah telur.

“Yang paling efektif telur, gampang soalnya. Sebetulnya protein, protein apapun. Tetapi telur itu gampang dan terjangkau. Sehari dua misalnya lagi mengandung dua, ya minimal satu,” jelas dia.

Siti Atikoh juga berharap agar masyarakat bisa bergotong royong. Terlebih bagi mereka yang mampu.