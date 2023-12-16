Sambangi Ponpes KH Sirojul Munir Bekasi, Ganjar Dinyanyikan Lagu oleh Ibu-Ibu

BEKASI - Momen seru terjadi ketika Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengambangi Pondok Pesantren (Ponpes) KH Sirojul Munir, Jati Asih, Kota Bekasi, Sabtu, (16/12/2023). Ganjar dinyanyikan oleh seorang ibu-ibu.

Mulanya, Ganjar memaparkan pengalamannya selama berkampanye. Dia mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat.

Mulai dari minimnya fasilitas kesehatan hingga terjadinya stunting. Ganjar lantas, berjanji ketika terpilih menjadi presiden periode 2024-2029 akan menangani masalah tersebut.

Di sela-sela pidato, ada seorang ibu yang ingin bernyanyi. Ada dua lagu yang dinyanyikan oleh ibu-ibu tersebut yakni Menunggu, ciptaan Rhoma Irama dan meraih bintang yang dimodifikasi.

"Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, datang pak Ganjar, kedatanganmu ku tunggu, bapak Ganjar kedatangankumu ku rindu.

Bukanlahkah bapak telah berjanji untuk silahturahmi. Disini, rumah bapak kyai," ucap ibu-ibu dalam nyanyiannya.

Ibu-ibu tersebut melanjutkan bernyanyi dengan lagu yang berjudul Meraih Bintang. Lagi-lagi, lagy tersebut dimodifikasi.

"yo yo ayo, kita dukung bersama. Yo yo ayo akita colok bersama. Yo yo ayo, coblos Nomor 3," lanjut nyanyian ibu-ibu tersebut.

Ganjar pun menanggapi suara ibu-ibu tersebut. Kata dia, suaranya bagus.

"Suanya bagus. Pitch control-nya bagus, ini kayaknya jebolan KDI (Kontes Dangdut Indonesia)," kata Ganjar.

Diketahui, kedatangan Ganjar ini merupakan bagian dari kunjungannya jelang pemungutan suara Capres Cawapres yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024.