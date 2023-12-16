Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sambangi Tangsel, Sandiaga Uno Pastikan Bansos Jokowi Berlanjut Jika Ganjar-Mahfud Menang

Hambali , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |14:13 WIB
Sambangi Tangsel, Sandiaga Uno Pastikan Bansos Jokowi Berlanjut Jika Ganjar-Mahfud Menang
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Politisi PPP Sandiaga Salahudin Uno membagi-bagikan sembako murah di Pulau Situ Gintung, Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (16/12/23). Dia pun memastikan keberlanjutan berbagai program Bantuan sosial (Bansos) pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sandiaga yang juga menjadi Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu disambut meriah puluhan emak-emak yang sudah menunggunya di lokasi acara. Dia didampingi pula pengurus DPP PPP hingga DPC Kota Tangsel.

Kepada masyarakat yang hadir, Sandiaga memaparkan kondisi ekonomi yang tengah dirasakan masyarakat. Di antaranya soal kenaikan harga-harga Sembako seperti beras, gula, telur, hingga cabai.

"Saya juga melihat bahwa bazar sembako murah yang kita gelar disini sangat diapresiasi oleh masyarakat. Karena sekarang harga-harga turun atau naik? biaya hidup turun atau naik? murah atau mahal?," tanya Sandiaga yang langsung dijawab masyarakat serentak.

Guna membantu kesulitan ekonomi itu, maka pemerintah harus melanjutkan pemberian Bansos. Kata dia, hal itulah yang menjadi salah satu tekad pasangan calon presiden Ganjar-Mahfud jika memenangkan kontestasi Pilpres 2024 nanti.

