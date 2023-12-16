Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Blusukan Ditemani HT ke Pasar Kranggan Bekasi, Ganjar Soroti Tingginya Harga Pangan

Irfan Maulana , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |14:27 WIB
Blusukan Ditemani HT ke Pasar Kranggan Bekasi, Ganjar Soroti Tingginya Harga Pangan
BEKASI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Ganjar Pranowo blusukan ke Pasar Kranggan Mas, Kota Bekasi, Sabtu, (16/12/2023). Ditemani Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT), Ganjar datang ke pasar tersebut untuk menyerap aspirasi para pedagang.

Nampak, kedatangan Ganjar ini membuat masyarakat antusias. Mereka bergantian salaman dengan Ganjar. Keduanya pun dikerumuni oleh para pedagang yang mengidolakannya.

Terlihat pedagang bergembira atas kedatangan Ganjar tersebut. Mereka pun sempat mengeluh soal tingginya harga pangan.

"Soal harga cabe turun berasnya naik khususnya beras dulu Rp 8 ribu sekarang Rp 11.500. Telur sedikit naik juga , bawang putih naik sedikit," kata Ganjar yang menerima keluhan tersebut.

Dia berharap agar pemerintah bisa menangani persoalan tersebut. Apalagi, jelang natal, harga pangan dipastikan meningkat.

"Mudah-mudahan pemerintah turun tangan berikan pasokan untuk stabilisasi apalagi jelang natal dan tahun baru. Kmrn saya ikuti pemerintah sudah antisipasi," ucapnya.

Halaman:
1 2 3
      
