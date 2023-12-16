Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Ajak Kiai dan Ulama di Ponpes Sirnamiskin Ciptakan Demokrasi yang Baik

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |14:36 WIB
Mahfud MD Ajak Kiai dan Ulama di Ponpes Sirnamiskin Ciptakan Demokrasi yang Baik
A
A
A

BANDUNG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menciptakan sistem demokrasi yang baik, salah satunya lewat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang adil dan jujur.

Ajakan ini disampaikan Mahfud MD saat mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Sirnamiskin, di Jalan Raya Kopo No.429-433, Situsaeur, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Sabtu (16/12/2023).

"Mari kita berjuang lewat demokrasi, jangan curang-curangan lah," ucap Mahfud.

Pada kesempatan itu, Mahfud pun menjelaskan, terkait sistem demokrasi pada zaman orde baru. Menurutnya, saat itu sistem demokrasi berjalan dengan tidak baik.

"Kalo zaman orde baru itu demokrasinya ga benar, itu demokrasi seolah-olah kata Gusdur. Seolah olah ada demokrasi, ada pemilu, tapi nyatanya semua diatur jadi DPR harus ngomong ke Pak Harto, jadi ketua partai ngomong Soeharto," jelasnya.

Meski sistem demokrasinya berjalan tidak baik, kata Mahfud, namun PKI mampu diusir pada zaman Presiden Soeharto. Selain itu, ekonomi pun tercatat tumbuh dengan baik.

"Apa zaman Pak Harto jelek? Enggak, Pa Harto mampu usir PKI, pertumbuhan ekonomi ada di angka 7. Karena banyak korupsinya jadi waktu krisis ekonomi ambruknya parah hingga ada reformasi. Reformasi itu muncul karena kebohongan pemimpin," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183006//mahfud_md-TdiK_large.jpg
Mahfud MD: Hakim yang Bisa Buktikan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu, Bukan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177680//mahfud_md-rBYw_large.jpg
Mahfud MD Siap Dipanggil KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement