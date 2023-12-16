Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peduli Kesehatan Mental Pemuda, Program Ganjar-Mahfud Hadirkan Psikolog di Sekolah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |15:07 WIB
Peduli Kesehatan Mental Pemuda, Program Ganjar-Mahfud Hadirkan Psikolog di Sekolah
Atikoh Ganjar/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh menyatakan, Ganjar-Mahfud sangat peduli dengan kesehatan mental. Ia berkata, Paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 3 berkomitmen untuk mewujudkan warga bahagia, terkhusus untuk anak muda.

Hal itu, disampaikan Atikoh dalam pidato di Rakornas 2023 Pijar di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2023).

 BACA JUGA:

Atikoh berkata, kesehatan itu tak hanya fisik melainkan mental. Ia menilai, seorang warga tak bisa dikatakan bebas dari penyakit mental seperti depresi. Apalagi, penyakit depresi itu timbul dari proses yang panjang.

"Kalau kita bisa mentreatmentnya di awal-awal, bisa mengidentifikasi, ini masyarakat akan bahagia. Karena ini kan visi misinya Ganjar - Mahfud itu ingin masyarakat sejahtera. Kalau bisa masalah sejahtera itu, sejahtera jasmani, sejahtera rohani, dan tidak ada rasa takut, aman. Kalau kita tidak aman, ditakut-takuti, itu berarti kita belum sejahtera," tutur Atikoh.

 BACA JUGA:

Kendati demikian, Atikoh menyatakan, Ganjar-Mahfud akan mengeluarkan program psikolog di lembaga pendidikan, seperti sekolah. "Jadi di sekolah-sekolah itu nanti juga setiap sekolah ada psikolog, mungkin bisa bekerja sama," kata Atikoh.

Ia pun mencontohkan sekllah di Jawa Tengah yang mempunyai program "one student, one client. "Kalau program di Jawa Tengah itu salah satunya one student one client. Karena selama ini saya sering sekali mendapat keluhan kalau terkena bullying, itu bagaimana konsultasi?" tutur Atikoh.

