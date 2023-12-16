HT Temani Ganjar Blusukan di Pasar Jatiasih Bekasi

BEKASI - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mendampingi calon presiden (capres) Ganjar Pranowo blusukan ke pasar Jatiasih, Kota Bekasi Sabtu (16/12/2023). Kunjungan kedua sambil memantau harga kebutuhan bahan pokok.

Ketika itu Ganjar bersama HT, menyambangi pedagang bumbu dapur, di pasar tersebut. Keduanya begitu akrab, ketika bercengkrama bersama pedagang itu.

Saat itu, HT menanyakan kepada pedagang bumbu dapur, apakah harga cabai saat ini masih tinggi.

"Cabe ya mahal ya," tanya HT.

Mengetahui hal tersebut, Ganjar langsung menjawab pertanyaan HT. Dia mengatakan harga cabai di pasaran saat ini mulai berangsur turun.

"Cabe udah mulai turun, pasokan udah mulai bagus ya," saut Ganjar.

Tak selesai sampai disitu saja, Ganjar dan HT juga bercengkrama dengan para pedagang lain di pasar Jatiasih. Terdengar warga tak henti-hentinya meneriaki Ganjar Presiden dan ada juga yang menyapa HT.

"Ganjarrr presiden, hidup pak Ganjar menang satu putaran," teriak warga.

"Pak Harry, mau salaman Pak," kata warga lain.

Ternyata agenda blusukan di pasar tidak hanya berhenti di wilayah Jatiasih, keduanya juga melanjutkan perjalanan dengan menyambangi pasar Kranggan, Kota Bekasi.