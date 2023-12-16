Haul Ke-14 Gus Dur, Istri Ganjar Pranowo Sowan ke Sinta Nuria Wahid

JAKARTA - Istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh bersilaturahmi ke istri Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuria Wahid, di Jalan Warung Silah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12/2023).

Kedatangan Atikoh, bertepatan dengan Haul Gus Dur ke-14. Dari pantauan MPI, Atikoh tiba di kediaman Gus Dir sekitar pukul 14.50 WIB.

Dengan kenakan dress hitam yang ada motif batik warna cokelat, Atikoh melenggang masuk ke kediaman Gus Dur. Setibanya, Atikoh menunggu beberapa saat di dalam kediaman Gus Dur.

Setelah tiba, Atikoh pun langsung sungkem kepada Sinta. Bahkan, Atikoh mencium kedua tangan Sinta sambil berbungkuk. Atikoh pun menanyakan kabar Sinta.

"Apa kabar Bu?"tanya Atikoh.

"Alhamdulillah baik," timpal Sinta.

Sekedar informasi, Haul ke-14 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur akan digelar Sabtu 16 Desember 2023 malam, di Jalan Warung Silah, Ciganjur, Jakarta Selatan. Haul kali ini mengangkat tema 'Meneladani Budaya Etika Demokrasi Gus Dur'.