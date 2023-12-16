Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo: Politisi Tak Boleh Bingungan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |15:35 WIB
Ganjar Pranowo: Politisi Tak Boleh Bingungan
A
A
A

BEKASI - Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal.

Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi respon Kaesang Pangarep atas debat perdana capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa lalu.

Kaesang menyebut bahwa jika Pak Anis dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji, tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung.

"Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung," kata Ganjar di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/12/2023).

"Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik," tegasnya.

Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.

Halaman:
1 2 3
      
