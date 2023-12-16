Persiapan Debat Kedua, Sandiaga Uno Beri Masukan Mahfud soal Ini

TANGERANG SELATAN - Sandiaga Uno mengaku telah memberikan masukan pada Mahfud MD guna melakoni debat kedua pada Jumat 22 Desember 2023 nanti. Debat kedua sendiri hanya secsra khusus diikuti oleh ketiga Calon wakil presiden (Cawapres).

Materi pada debat kedua adalah seputar soal ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Sandiaga yang menjabat Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu telah memberikan masukan pada Mahfud MD. Meski tak merinci, namun masukan yang disampaikan telah sesuai dengan tema perdebatan nanti.

"Saya sudah menyiapkan beberapa masukan, dan ini sudah disampaikan ke Pak Mahfud saat kami di Tasikmalaya kemarin. Dan beliau sudah menangkap, dan Alhamdulillah beliau akan memersiapkan dengan baik," katanya usai pemberian Sembako murah di Situ Gintung, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Sabtu (16/12/23).

Selain materi, kata Sandiaga, dirinya juga berbagi pengalaman pada Mahfud MD agar menjaga kesiapan fisik sebelum hari H. Sandiaga sendiri pernah menjalani hal yang sama pada Pilpres 2019 silam.