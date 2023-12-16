Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Istri Habib Rizieq Shihab Meninggal Dunia

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |15:59 WIB
Breaking News! Istri Habib Rizieq Shihab Meninggal Dunia
Habib Rizieq Shihab dan istri (foto: dok ist)
JAKARTA - Kabar duka datang dari keluarga mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab. Istri Habib Rizieq, Syarifah Fadlun binti Fadhil bin Yahya meninggal dunia karena sakit.

"Iya benar (istri Habib Rizieq Shihab meninggal dunia)" kata Tim Bantuan Hukum sekaligus Juru Bicara (Jubir) Front Persaudaraan Islam (FPI), Aziz Yanuar saat dihubungi, Sabtu (16/12/2023).

Aziz mengatakan, almarhum meninggal sekitar pukul 15.00 WIB karena sakit komplikasi yang telah lama diderita. Rencananya almarhum akan disolatkan pada Sabtu (16/12/2023) di markas syariah di Petamburan dan dimakamkan di markas syariah di Megamendung, Bogor.

"Besok dikebumikan jam 10.00 WIB," jelasnya.

