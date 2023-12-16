Meriah, Sandiaga Uno Berikan Pelatihan Publik Speaking Pada Gen Z di Tangerang

TANGERANG - Sandiaga Uno memberikan pelatihan publik speaking kepada generasi muda di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang pada Sabtu (16/12/2023). Pada kegiatan ini, politisi dari partai PPP itu membagikan tips seputar cara membangun personal branding bagi para pemuda, terutama bagi mereka yang berniat untuk membangun UMKM.

"Publik speaking itu perlu dilatih sejak dini, kalau bisa dari kecil sudah latihan supaya percaya diri di depan umum," ujar Sandi.

Tak hanya membagikan tips, Sandiaga juga mengajak peserta pelatihan untuk maju dan berlatih langsung di hadapan peserta yang lain. Para peserta pun lantas berebut untuk bisa berbicara di depan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu.

"Tadi peserta yangsaya panggil, saya yang saya ajak ke depan, itu juga latihan publik speaking. Melatih rasa percaya diri, berbicara sesuai kondisi, dan asli dari pemikiran sendiri," lanjut Sandi.