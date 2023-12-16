Fenomena Air Laut Sedingin Es, Selengkapnya di Okezone Updates

JAKARTA - Okezone Updates pada Sabtu (16/12/2023) berisikan tentang berita-berita viral dan menarik. Salah satunya ada berita tentang warga desa Alor Kecil, kecamatan Alor Barat Laut, beramai ramai menikmati fenomena air laut dingin seperti air es.

Selain berendam air dingin, sebagian warga memanfaatkan fenomena ini untuk mengais rezeki dengan berburu ikan ikan kecil yang mati. Warga begitu senang bisa mendapatkan satu ember ikan kecil.

Ikan-ikan kecil ini mati akibat tak kuat menahan dinginnya air laut. Fenomena ini ditandai dengan adanya uap air laut di pesisir pantai, keberadaan lumba-lumba memangsa ikan yang pingsan.

Fenomena alam laut dingin hanya terjadi di wilayah pantai makasar dan pulau kepa. Fenomena ini hanya terjadi sekitar satu jam dan berlangsung selama tiga hari berturut-turut.