HOME NEWS NASIONAL

Inilah Alasan Kenapa Tol Cipali Dijuluki Tol Paling Mematikan di Dunia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |18:05 WIB
Inilah Alasan Kenapa Tol Cipali Dijuluki Tol Paling Mematikan di Dunia
Ilustrasi alasan kenapa tol cipali (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Inilah alasan kenapa tol Cipali dijuluki tol paling mematikan di dunia. Selain mengurangi kemacetan, jalan tol tersebut juga untuk mengurangi beban jalan Pantai Utara (Pantura).

Jalan Tol Cipali yang merupakan bagian dari program pembangunan jalan tol Trans Jawa yang ditargetkan beroperasi Juni 2015. Pembangunan Tol Cipali dimulai pada 8 Desember 2011 pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jalan tol tersebut memiliki masa konsesi selama 35 tahun.

Setelah diresmikan oleh Joko Widodo ternyata tol bebas hambatan ini ternyata dijuluki jalan kematian yang banyak menyebabkan korban kecelakaan. Lantas apa alasannya?

Inilah alasan kenapa tol Cipali dijuluki tol paling mematikan di dunia dikarenakan tingkat fatalitas (kematian) kecelakaannya yang sangat tinggi.

Seiring dengan perkembangan jumlah kendaraan dan pertumbuhan pembangunan jalan tol yang pesat di Indonesia, Tol Cipali menjadi sorotan karena memiliki angka kecelakaan dan kematian yang mencemaskan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
