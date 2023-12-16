Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Tokyo, Jokowi Akan Bertemu PM Kishida

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |18:20 WIB
Tiba di Tokyo, Jokowi Akan Bertemu PM Kishida
Presiden Joko Widodo tiba di Jepang (foto: dok biro pers)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama rombongan terbatas tiba di Bandara Internasional Haneda, Tokyo, Jepang, pada Sabtu, 16 Desember 2023, sekitar pukul 15.00 waktu setempat atau 13.00 WIB.

Kedatangan Presiden disambut Wakil Menteri Luar Negeri Parlemen Jepang Komura Masahiro, Kepala Protokol Jepang Shimada Takehiro, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi, Diplomat Senior Jepang Duta Besar Masaki Yasushi, dan Atase Pertahanan KBRI Tokyo Laksma TNI Azwan Yusuf.

Dari Bandara Internasional Haneda, Presiden Jokowi kemudian langsung melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama di Tokyo. Tampak menyambut kedatangan Presiden di hotel adalah sejumlah menteri yang telah berada di Tokyo untuk mempersiapkan kunjungan kerja Presiden, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan Wakil Duta Besar RI untuk Jepang John Tjahjanto Boestami.

Pada sore hari, Presiden Jokowi dijadwalkan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida yang akan digelar di Kantor PM Jepang. Sedangkan pada malam hari, Presiden Jokowi diagendakan untuk menghadiri jamuan makan malam bersama PM Kishida dan Ibu Yuko Kishida di Geihinkan, The State Guest House, Akasaka Palace, Tokyo.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja di Tokyo adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay.

(Awaludin)

      
