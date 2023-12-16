Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungi Ponpes Sirojul Munir, Ganjar: Kita Bicara Banyak soal Kesejahteraan Pesantren dan Guru Ngaji

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |18:29 WIB
Kunjungi Ponpes Sirojul Munir, Ganjar: Kita Bicara Banyak soal Kesejahteraan Pesantren dan Guru Ngaji
A
A
A

BEKASI - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi Ponpes Sirojul Munir Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/12/2023) siang. Capres yang didukung Partai Perindo itu disambut oleh "emak-emak."

"Pak, saya ngefans banget sama bapak. Mumpung ketemu bapak, saya mau nyanyi buat bapak ya," ucap salah satu ibu-ibu kepada Ganjar

Bahkan, ada salah satu ibu-ibu bernama Sanih, (54) dengan semangat menyanyikan lagu berjudul 'Menunggu' karya Rhoma Irama. Namun, liriknya sedikit ia ubah dan menyebut nama Ganjar.

"Sekian lama aku menunggu, untuk kedatanganmu. Bapak Ginanjar, telah lama ku menunggu," nyanyi Sanih.

Sontak saja nyanyian itu membuat Ganjar dan para kyai serta bu nyai tertawa. Beberapa emak-emak membisiki Sanih bahwa orang yang dihadapannya itu bernama Ganjar, bukan Ginanjar.

"Maaf ya pak, maaf saya salah sebut nama bapak," ucap Sanih tersipu malu.

"Kenapa nama saya diganti ya? Tapi nggak apa-apa. Kalau di Jawa saya di panggil Ganjar, kalau di Sunda nama saya jadi Ginanjar," ucap Ganjar membuat semuanya tertawa.

Halaman:
1 2
      
