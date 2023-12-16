Pengasuh Ponpes di KBB Kagumi Sosok Mahfud MD, Ini Alasannya

BANDUNG BARAT - Calon wakil presiden (cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri acara 'Halaqoh Kebangsaan' bersama para kiayi dan ajengan se-Bandung Raya di Pondok Pesantren Manbaul Fallah, Cipatik, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu (16/12/2023).

Acara halaqah atau diskusi kebangsaan itu dihadiri ratusan kiayi dan ajengan perwakakilan dari pondok pesantren se-Bandung Raya. Sambutan hangat mengiringi kedatangan cawapres pendamping Ganjar Pranowo sebagai calon presiden itu.

Mereka senang karena akhirnya bisa bertatap muka dan mendengarkan pandangan terkait kebangsaan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu.

Salah satunya Muhammad Rahmatuloh (30), perwakilan dari Pondok Pesantren Arrisalah, Bandung Barat. Dia mengatakan Mahfud MD merupakan salah satu tokoh favoritnya, sehingga bahagia bisa bertemu langsung dengannya.

"Beliau (Mahfud MD) adalah salah satu politikus favorit saya," ujar Rahmatuloh.