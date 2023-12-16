Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengasuh Ponpes di KBB Kagumi Sosok Mahfud MD, Ini Alasannya

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |18:45 WIB
Pengasuh Ponpes di KBB Kagumi Sosok Mahfud MD, Ini Alasannya
A
A
A

BANDUNG BARAT - Calon wakil presiden (cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri acara 'Halaqoh Kebangsaan' bersama para kiayi dan ajengan se-Bandung Raya di Pondok Pesantren Manbaul Fallah, Cipatik, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu (16/12/2023).

Acara halaqah atau diskusi kebangsaan itu dihadiri ratusan kiayi dan ajengan perwakakilan dari pondok pesantren se-Bandung Raya. Sambutan hangat mengiringi kedatangan cawapres pendamping Ganjar Pranowo sebagai calon presiden itu.

Mereka senang karena akhirnya bisa bertatap muka dan mendengarkan pandangan terkait kebangsaan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu.

Salah satunya Muhammad Rahmatuloh (30), perwakilan dari Pondok Pesantren Arrisalah, Bandung Barat. Dia mengatakan Mahfud MD merupakan salah satu tokoh favoritnya, sehingga bahagia bisa bertemu langsung dengannya.

"Beliau (Mahfud MD) adalah salah satu politikus favorit saya," ujar Rahmatuloh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183006//mahfud_md-TdiK_large.jpg
Mahfud MD: Hakim yang Bisa Buktikan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu, Bukan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177680//mahfud_md-rBYw_large.jpg
Mahfud MD Siap Dipanggil KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement