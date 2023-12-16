Puji Kekuatan Relawan se-Jawa Barat, Mahfud MD: Lebih Ampuh dari Partai Politik

BANDUNG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengapresiasi jerih parah para relawan yang telah rela berjuang dengan kesadaran diri demi mencapai sebuah kemenangan.

Apresiasi itu disampaikan Mahfud MD dalam agenda Silaturahmi Relawan Jawa Barat bersama Mahfud MD di RM Laksana Jl. Soekarno Hatta No.395, Karasak, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Sabtu (16/12/2023).

"Relawan itu berasal dari kata rela, orang yang rela berjuang dengan kesadaran sendiri, mengorganisir diri, kemudian melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk sebuah kemenangan," ucap Mahfud.

Mahfud mengatakan, kekuatan relawan ini tidak main-main. Bahkan menurutnya, kekuatan relawan ini terkadang lebih ampuh dari Partai Politik.

"Orang yang menjadi calon dari sebuah Partai Politik suaranya lebih banyak dari Parpol yang mengusung, kenapa? Karena disitu ada relawan-relawan yang dengan sepenuh hati bekerja dengan rela masuk ke tengah-tengah masyarakat untuk memberitahu pilihan-pilihan yang terbaik di dalam pemilihan nanti," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Mahfud juga mengingatkan, para relawan untuk tidak terpengaruh oleh hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga. Menurutnya, bahwa survei itu hanya berlaku pada saat periode survei yang bersangkutan.

"Survei itu bisa berubah, bagaimana cara mengubah survei? Caranya yaitu kita bekerja ke tengah-tengah masyarakat untuk memberitahu bahwa pilihan yang terbaik untuk kita semua dan yang ada di sini tentu pilih Ganjar-Mahfud. Diberitahu masyarakat, karena survei itu hanya konten sesaat," terangnya.

Mahfud mengatakan, salah satu faktor yang bisa mengubah hasil survei yakni kinerja para relawan di lapangan. Menurutnya, perubahan itu tergantung kepada relawan yang masuk ke tengah masyarakat untuk mensosialisasikan paslon yang didukungnya.

"Saya tidak ingin membaik-baikkan diri. Kata orang Belanda, orang yang memuji diri sendiri itu bau. Orang memuji diri sendiri itu tidak baik. Oleh sebab itu saya tidak akan memuji bahwa yang terbaik itu adalah Ganjar-Mahfud, tetapi saudara baca sendiri, beritahu masyarakat kalau mau menilai orang baik atau tidak itu bukan mendengarkan kampanyenya, bukan hanya membaca berita-beritanya yang sekarang, tetapi baca track recordnya," bebernya.