Ganjar: Model Koperasi Pasar Kranggan Bisa Digunakan, Masyarakat Terima Manfaatnya

BEKASI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo takjub dengan metode koperasi yang diterapkan para pedagang di Pasar Kranggan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Metode tersebut sebagai upaya untuk mensejahterakan para pedagang.

Kata dia, para pedagang memanfaatkan koperasi untuk mengembangkan bisnisnya. Koperasi tersebut pun terua berjalan sampai saat ini.

"Koperasi hidup, anggotanya bisa manfaatkan koperasi pinjamannya bisa lumayan besar," ucap Ganjar usai blusukan di pasar tersebut, Sabtu, (16/12/2023) siang.

Kini, anggota koperasi pedagang pasar Kranggan mencapai 80 ribu orang. Menurutnya, salah satu kunci koperasi tersebut terus hidup dikarenakan angsurannya yang lancar.

BACA JUGA: Mahfud MD Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimipin Sesuai Bisikan Hati Nurani

"Karena anggotanya 8 ribuan dan kemudian angsurannya lancar koperasi penting," kata dia.

Metode tersebut seharusnya bisa diterapkan di pasar lainnya. Sebab, salah satu contoh membangkitkan UMKM.

"Koperasi pasar Kranggan. Hampir 35 tahun. Masyarakat bisa dapat manfaat, ini contoh-contoh model-model bisa digunakan," kata dia.